Pelosi, stato Unione non sarà domani

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Nonostante Donald Trump abbia messo fine temporaneamente allo shutdown, il suo discorso al Congresso sullo Stato dell'Unione non si terrà domani, come previsto inizialmente. "Non succederà il 29 gennaio", ha detto a Usa Today Drew Hammill, un portavoce di Nancy Pelosi. La speaker della Camera aveva revocato l'invito al presidente per motivi di sicurezza legati allo shutdown. Dopo l'annuncio della riapertura del governo, Pelosi aveva riferito ai cronisti che si sarebbe definita una nuova data, precisando che "al momento lo state of the Union non è programmato".