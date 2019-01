Jet russi intercettati sull'Artico

(ANSA) - PETERSON AIR FORCE BASE (COLORADO), 27 GEN - Autorità militari hanno riferito che jet dell' Aeronautica statunitense e caccia canadesi hanno intercettato due bombardieri russi sui cieli della regione artica, vicino alla costa del nord America. Il comando della Difesa aerospaziale del nord America ha detto che due F-22 e due CF-18 hanno identificato sabato mattina due Tu-160 Blackjack russi, bombardieri strategici, che entravano in un'area controllata dall'Aeronautica canadese. Non risulta che gli aerei nordamericani e russi siano entrati in conflitto.