Venezuela: Guaidó,tenere accesa speranza

(ANSA) - CARACAS, 25 GEN - Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale e 'presidente incaricato' del Venezuela, ha inviato un messaggio ai venezuelani chiedendo appoggio alla vigilia di nuove azioni contro il presidente Nicolás Maduro. Tracciando un bilancio di quanto accaduto, riferisce il quotidiano El Nacional, Guaidó ha assicurato ai venezuelani che "nulla è fatto per inerzia o casualità; abbiate fiducia nella nostra azione, ma non permettete che si spenga la fiamma della speranza che ritenevamo perduta". "Le prossime ore - ha infine detto - sono cruciali, non abbandonatemi perché io darò la mia vita se possibile per la libertà del mio amato Venezuela".

"Non temo il carcere - ha concluso - perché di fatto già sono stato catturato, già siamo tutti ostaggi di un governo assassino e indolente che non è disposto a mettere la vita del popolo prima dei propri interessi".