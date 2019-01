Usa: caos aeroporti per shutdown

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Al 35mo giorno di shutdown, con oltre 800 mila dipendenti federali senza stipendio, è caos in molti aeroporti degli Stati Uniti, con il La Guardia, uno dei tre principali scali di New York, che ha bloccato i voli su ordine della Federal Aviation Administration. Disagi e ritardi stanno creando problemi anche allo scalo internazionale di Newark, il principale della Grande Mela dopo il Jfk, e in quello di Philadelphia.