Usa: arriva il freddo polare nel Midwest

(ANSA) - MINNEAPOLIS, 25 GEN - Un'ondata di freddo polare ha colpito la parte settentrionale del Midwest americano con temperature minime di 40-45 gradi Celsius sotto zero (incluso il fattore vento) in alcune zone del Wisconsin e del Minnesota e meno 34-37 gradi Celsius negli Stati del Nord e Sud Dakota.

A causa del maltempo gli organizzatori del Festival d'Inverno del Minnesota hanno già cancellato vari appuntamenti, inclusa la parata prevista ieri sera nel centro di St. Paul. Simili misure sono state prese in Sud Dakota, dove le autorità hanno chiuso al pubblico le sei piste di pattinaggio su ghiaccio della città di Sioux Falls.

Secondo le previsioni, l'ondata di freddo si protrarrà fino alla prossima settimana con un ulteriore calo delle temperature verso la metà della settimana.