Trump lancia nuovo slogan sul muro

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - "Build the wall and crime will fall": (costruire il muro e i crimini caleranno, ma in inglese c'è la rima, ndr) è il nuovo slogan lanciato da Donald Trump.

"Questo è il nuovo tema del partito repubblicano, per due anni, finchè il muro non sarà finito (ora è in fase di costruzione).

Usatelo e pregate", ha twittato il tycoon.