Obama verso endorsement a Biden e Harris

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - La lista dei democratici che parteciperà alle primarie in vista delle presidenziali Usa del 2020 si preannuncia molto lunga, ma solo due dovrebbero essere i candidati che riceveranno l'appoggio ufficiale dell'ex presidente Barack Obama: Joe Biden e Kamala Harris.

Come scrivono alcuni osservatori, l'endorsement di Obama - che comunque non arriverà a breve - appare scontato per i legami che l'ex presidente, ancora popolarissimo, ha con sia con l'ex vicepresidente, suo amico personale, sia con la senatrice ed ex procuratrice californiana. Quest'ultima viene considerata in tutto e per tutto la sua erede: non solo per la visione politica ma anche per le sue origini in parte afroamericane e in parte asiatiche. Non è un caso che venga da tempo soprannominata "l'Obama donna".