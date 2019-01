Droni, stop voli all'aeroporto di Newark

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Dopo gli allarmi droni sugli aeroporti londinesi, ora tocca anche all'aeroporto Internazionale di Newark-Liberty, il principale scalo del New Jersey ed il secondo dell'area metropolitana di New York.

La Federal Aviation Administration ha fermato nella giornata di martedì i voli in partenza e in arrivo per la segnalazione di droni nel vicino, piccolo, aeroporto di Teterboro.

In serata l'allarme è rientrato, ma secondo il New York Times vari voli provenienti da altre città sono stati ritardati per smaltire quelli precedenti.(ANSA).