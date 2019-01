Usa: Starbucks consegna a domicilio

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Starbucks dà il via da oggi alle consegne a domicilio. Il gigante del caffè inizia da San Francisco attraverso Uber Eats, successivamente estenderà il servizio anche a New York, Los Angeles, Chicago, e Washington, D.C. Il procedimento è semplice. Il cliente ordina attraverso l'app di Uber Eats ed entro 30 minuti arriva la consegna. E' disponibile quasi il 95% del menu. Inoltre, per far sì che il prodotto rimanga freddo o caldo a seconda della scelta, Starbucks ha creato una confezione speciale. Il servizio costerà infatti 2 dollari e 49 centesimi.

Secondo quanto riferisce Yahoo News, le ordinazioni di cibo online sono un mercato da 95 miliardi di dollari a livello mondiale e secondo le stime è anche destinato a crescere.