Chelsea Clinton aspetta il terzo figlio

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Chelsea Clinton è in attesa del terzo figlio. Lo ha annunciato la stessa figlia di Bill e Hillary Clinton con un post su Twitter. "Io e Marc - si legge - adoriamo vedere quanto Charlotte sia una meravigliosa sorella maggiore e non vediamo l'ora di vedere che Aidan diventi un fratello maggiore". Non vediamo l'ora di dare il benvenuto al nostro nuovo arrivo questa estate".

L'ex First Daughter, 38 anni, è sposata con il banchiere Marc Mezvinsky dal 2010. La coppia ha una figlia di quattro anni, Charlotte, e un figlio di due anni, Aidan.