Ondata di gelo sull' East Coast, 7 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GEN - E' di almeno sette morti, diversi in incidenti stradali, il bilancio dell'ondata di gelo che sta colpendo in queste ore la costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta, che in alcune zone ha causato anche pesanti nevicate, ha interessato dallo stato di New York, dove si sono registrate temperature polari, alla Virginia, alla North Carolina. Freddo intenso, anche se splende il sole, nella capitale federale Washington.

Ad aumentare le temperature percepite i forti venti.

Centinaia i voli cancellati nei principali scali.