Muore ex agente Cia del film 'Argo'

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Tony Mendez, l'ex agente della Cia che contribuì a riportare in patria sei diplomatici americani dall'Iran nel 1980, raccontato poi nel film 'Argo', è morto all'età di 78 anni. La notizia è stata data dal suo agente letterario, Christy Fletcher, su Twitter. "Sono molto triste nel riportare questa notizia", scrive. "E' stato un onore poter lavorare con Tony Mendez e la moglie Jonna per 20 anni. E' una perdita terribile per la sua famiglia, gli amici e il mondo. Mi mancherà molto". L'agente ha allegato al messaggio il comunicato ufficiale della famiglia la quale precisa che Mendez è morto in seguito alle complicazioni legate al morbo di Parkinson. Mendez è stato un agente della Cia per molto tempo. Nel 1980 ricevette la Stella al Valore per aver capeggiato il salvataggio di sei diplomatici statunitensi dall'Iran durante la crisi degli ostaggi del 1979-1981. Il suo ruolo venne interpretato da Ben Affleck nel film Argo che nel 2013 vinse tre premi Oscar tra cui quello per la miglior regia.