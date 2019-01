Usa, da Trump legge sui dreamer in cambio del muro

Nel suo annuncio di stasera, il presidente americano Donald Trump intende offrire un compromesso ai democratici per mettere fine allo shutdown, continuando a chiedere 5,7 miliardi di dollari per il muro col Messico ma proponendo di sostenere una legislazione che tuteli i 'dreamer' - i milioni di immigrati entrati nel Paese da bambini al seguito di genitori irregolari - e coloro che sono in possesso dello status di protezione temporaneo (Tps). Lo scrive il sito Axios.

Pochi minuti prima che Donald Trump annunci la sua proposta per mettere fine allo shutdown, la speaker della Camera Nancy Pelosi definisce insufficiente e destinata al fallimento l'offerta anticipata dai media di una difesa dei dreamer in cambio dei fondi per il muro col Messico. "Non è uno sforzo in buona fede" per aiutare i migranti e potrebbe non essere approvata alla Camera, ha aggiunto.