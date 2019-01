Allerta tempeste in Usa, stop 500 voli

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - Una serie di tempeste invernali che si stanno spostando attraverso gli Stati Uniti porteranno neve e ghiaccio al nord e forti piogge al sud oggi per tutto il fine settimana. Circa 100 milioni di americani sono sotto l'allerta per qualche forma di tempesta negli Usa, e i voli cancellati secondo FlightAware.com sono già 500. In particolare i disagi riguardano i viaggiatori nel Midwest e Nordest. Sulla costa orientale sono già scesi alcuni fiocchi di neve, ma secondo i meteorologi una seconda tempesta colpirà l'area - in particolare New York e Boston - tra sabato sera e domenica, con una quantità considerevole di neve e poi pioggia gelata.

Nella Grande Mela è poi atteso un forte abbassamento delle temperature nella serata di domenica che arriveranno a parecchi gradi sottozero. Quindi gli esperti avvertono che l'aria artica si diffonderà in tutto il paese verso la fine della prossima settimana fino al sud della Florida.