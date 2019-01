Trump, mai lavorato per la Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 14 GEN - "Non ho mai lavorato per la Russia": lo ha detto Donald Trump ai cronisti rispondendo ad alcune domande sulla polemica legata alla segretezza degli appunti dei suoi incontri con Vladimir Putin e alle rivelazioni di stampa sull'apertura di un'indagine dell'Fbi in seguito al suo licenziamento dell'allora capo del Bureau, James Comey.