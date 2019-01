Usa, senza paga 800mila statali

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Per la prima volta oggi circa 800.000 dipendenti pubblici coinvolti nello shutdown non riceveranno lo stipendio. La parziale paralisi del governo federale, che dura da 21 giorni, domani diventerà la piu' lunga nella storia degli Usa. E sono tantissimi i dipendenti federali che non sanno come affrontare le spese quotidiane. Molti sono scesi in piazza a protestare, nella capitale ma anche ad Atlanta e in altre citta', mentre l'aeroporto di Miami chiudera' un terminale per tre giorni per l'assenza degli addetti ai controlli.