Usa: polizia chiude indagini chef Batali

(ANSA) - NEW YORK, 9 GEN - La polizia di New York ha chiuso tre indagini per molestie sessuali aperte sul celebre chef Mario Batali perche' gli investigatori non hanno rinvenuto abbastanza prove per procedere a un arresto. Lo riporta il New York Times citando fonti della polizia, secondo le quali due indagini sono state chiuse in agosto perche' andavano al di la' dei termini di prescrizione dello stato di New York. Il terzo caso è stato chiuso perche' gli investigatori non hanno rivenuto abbastanza prove per dimostrare che un reato era realmente accaduto.

Nonostante questo Batali non è completamente fuori dai guai: i casi potrebbero essere riaperti nel caso dovessero emergere nuove prove.