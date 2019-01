Usa 2020: O'Rourke, viaggio on the road

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GEN - Beto O'Rourke, astro nascente dei dem, non intende prendere una decisione sulla sua partecipazione alle presidenziali del 2020 prima di febbraio ma intanto scalda i motori, letteralmente. L'ex deputato di El Paso ha infatti chiesto ai suoi collaboratori di creare un itinerario per un viaggio in auto da solo fuori dal Texas, dove poter "fare una capatina" in posti come i campus universitari. Lo scrivono i media Usa. Dal tragitto saranno esclusi lo Iowa e gli altri Stati che tra un anno daranno il via alle primarie. Nel viaggio on the road O'Rourke non si fara' accompagnare da collaboratori del suo staff o da giornalisti ma conta di documentare la sua 'avventura' sui social media e consentire di fare altrettanto alle persone che incontrera'.