Trump, Muro a confine essenziale

Una barriera al confine con il Messico è "assolutamente essenziale" per la sicurezza. Lo afferma Donald Trump rivolgendosi agli americani dallo Studio Ovale. I discorsi dallo Studio Ovale sono il formato piu' ufficiale che un presidente puòl usare per rivolgersi al Paese: il primo a parlare dallo Studio Ovale fu Harry Truman nel 1947.

John F. Kennedy lo usò per la crisi dei missili con Cuba. George W. Bush per l'11 settembre.

L'immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani: "Dobbiamo agire subito. Io sono determinato", ha aggiunto il presidente. E poi: "C'è una crescente crisi umanitaria al confine" con il Messico.

''Donald Trump deve smetterla di tenere in ostaggio gli americani: deve riaprire il governo''. Lo afferma la speaker della Camera Nancy Pelosi commentando il discorso di Trump.

''Possiamo mettere al sicuro il confine senza un muro costoso e inefficace'', sostiene da parte sua il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer. Che aggiunge: "Donald Trump deve mettere fine allo shutdwon ora". E conclude affermando che "stasera, e durante tutto il dibattito e tutta la sua presidenza, il presidente Trump ha fatto appello alla paura, non ai fatti. Alle divisioni, non all'unità".