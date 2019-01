Schumer, muro costoso e inefficace

(ANSA) - NEW YORK, 9 GEN - "Possiamo mettere al sicuro il confine senza un muro costoso e inefficace": Lo afferma il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, commentando l'intervento del presidente Donald Trump dallo Studio Ovale.

"Donald Trump deve mettere fine allo shutdwon ora", aggiunge Schumer, che osserva: "Stasera, e durante tutto il dibattito e tutta la sua presidenza, il presidente Trump ha fatto appello alla paura, non ai fatti. Alle divisioni, non all'unità".