Usa 2020: Biden deciderà in 2 settimane

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GEN - Joe Biden, vicepresidente durante l'amministrazione Obama, deciderà nelle prossime due settimane se candidarsi o meno alla presidenza nel 2020 ma è orientato a correre. Lo scrive il New York Times citando fonti democratiche interne ed esterne al suo inner circle. Biden avrebbe confidato di essere scettico sul fatto che gli altri possibili candidati alla Casa Bianca possano sconfiggere Donald Trump. Se scendesse in campo, l'ex vicepresidente, in testa a tutti i sondaggi tra i potenziali concorrenti dem, diventerebbe automaticamente il front-runner ma con alcuni punti deboli, tra cui l'età (76 anni) e la sua posizione moderata, che scontenterebbe la parte piu' liberal del partito.