Trump, spunta ipotesi muro d'acciaio

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GEN - "Stiamo pianificando ora una barriera d'acciaio piuttosto che un muro di cemento. E' una soluzione sia più forte sia meno invadente. Una buona soluzione e made in Usa": lo scrive Donald Trump su Twitter svelando un nuovo incontro nel pomeriggio tra il vicepresidente Mike Pence e i leader democratici in Congresso Nancy Pelosi e Chuck Schumer, per tentare di trovare un accordo per la fine dello shutdown. Un incontro che il tycoon definisce "produttivo" in cui "sono stati discussi molti dettagli sulla sicurezza del confine" con il Messico.