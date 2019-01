Trump valuta stato emergenza per il muro

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GEN - Il presidente americano Donald Trump sta "seriamente considerando le potenziali opzioni per aggirare il Congresso" e ottenere fondi per costruire il muro con il Messico. Fra le ipotesi c'è quella di "dichiarare un'emergenza nazionale, per liberare fondi da altre agenzie governative per aiutare a finanziare il muro". "Sì, potrei farlo perché c'è in gioco la sicurezza del Paese", ha detto, confermando l'indiscrezione dei media, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

Trump ammette di aver valutato e che potrebbe farlo a meno di un accordo con i leader del Congresso. Parlando dal Rose Garden, Trump spiega comunque che le trattative proseguono nel fine settimane per sbloccare l'impasse sulla sicurezza e riaprire il governo.