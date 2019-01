Trump pensa al dem Webb per il Pentagono

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GEN - Donald Trump starebbe considerando il nome di Jim Webb, 72 anni, ex senatore democratico ed ex ministro della Marina nell'amministrazione Reagan, come successore di James Mattis alla guida del Pentagono. Lo scrive il New York Times, sottolineando come Webb, fiero oppositore all'epoca della guerra in Iraq, sarebbe la persona giusta per il tycoon per portare avanti il ritiro delle truppe Usa dalla Siria e dall'Afghanistan. La mossa spiazzerebbe tutti i 'falchi' repubblicani che aspirerebbero alla carica di segretario alla difesa.