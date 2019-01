Ny, fasciatoi anche nei bagni uomini

(ANSA) - NEW YORK, 4 GEN - A New York anche i bagni pubblici per gli uomini dovranno essere attrezzati con i fasciatoi. Lo stabilisce una legge appena entrata in vigore nello Stato che è una vittoria per tutti i papà che non saranno più costretti a fare acrobazie per cambiare il pannolino dei propri figli. Secondo il provvedimento tutti gli edifici pubblici, compresi cinema e ristoranti, dovranno avere fasciatoi sia nei bagni delle donne sia in quelli degli uomini, o almeno un bagno comune attrezzato in tal senso. "New York - ha detto il governatore Andrew Cuomo - orgogliosamente guida il Paese nella lotta per i diritti dei genitori che lavorano e assicurando l'accesso a questi servizi faremo sì che tutti i newyorkesi diano ai loro figli la cura che meritano in questa fase critica della loro vita".