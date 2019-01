Usa:Pelosi,dubbi presidente condannabile

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - La speaker della Camera designata Nancy Pelosi ritiene una "discussione aperta" l'ipotesi che un presidente in carica possa essere condannato dalla magistratura ordinaria.

Quando la conduttrice di una intervista su Nbc le ha chiesto un parere sul fatto che secondo le direttive del dipartimento di Giustizia un presidente in carica non può essere condannato, Pelosi ha risposto che non è giurisprudenza consolidata e che in ogni caso "tutto indica che un presidente può essere condannato dopo che non è più in carica".

Su Donald Trump pendono alcune inchieste ordinarie, da quella sulla sua fondazione alla possibile violazione della legge elettorale per aver comprato il silenzio di una pornostar per non compromettere la sua campagna presidenziale.