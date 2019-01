Usa: Pelosi a Trump, rispettare verità

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - "Non mi illudo che sara' un compito facile. Ma l'importante e' rispettarci l'uno con l'altro e soprattutto rispettare la verita'": cosi' Nancy Pelosi nel suo primo intervento da speaker della Camera, in quello che suona come un monito ai repubblicani e al presidente Donald Trump. A partire dal braccio di ferro sul bilancio e sul muro col Messico. Pelosi si e' poi impegnata su temi su cui i dem sono in contrasto con Trump, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla stretta sul controllo delle armi da fuoco.