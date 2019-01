Trump, felice '19 a chi odia fake news

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GEN - Donald Trump fa gli auguri su Twitter di "felice anno nuovo a tutti, inclusi coloro che odiano e i media fake news!", assicurando che "il 2019 sarà un anno fantastico per quelli che non soffrono della sindrome di squilibrio Trump". "Calmatevi e godetevi il viaggio, grandi cose accadranno per il nostro Paese!", aggiunge.