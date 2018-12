Usa: sen. Graham, Trump non è assediato

(ANSA) - WASHINGTON, 31 DIC - Il presidente "non e' sotto assedio" ed e' di "buon umore", aperto ad un eventuale compromesso con i democratici per mettere fine allo shutdown: lo ha detto il senatore repubblicano Lindsey Graham dopo un pranzo con Donald Trump, da giorni barricato nella Casa Bianca dopo aver cancellato le vacanze natalizie per il blocco delle attivita' amministrative. Parlando con i giornalisti, Graham, considerato uno stretto alleato del tycoon, ha auspicato che i dem arrivino ad un compromesso sui fondi per garantire la sicurezza al confine col Messico.

Il senatore ha anche evocato un possibile rallentamento del ritiro delle truppe americane dalla Siria, annunciato nei giorni scorsi a sorpresa da Trump. Il tycoon, ha assicurato Graham, "e' impegnato a sconfiggere l'Isis e ha promesso di farlo sino in fondo".