Addio alla 'mamma' del telescopio Hubble

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - La comunità scientifica celebra l'eredità di Nancy Grace Roman, scomparsa mercoledì a 93 anni: prima donna a ricoprire una carica esecutiva alla Nasa, l'agenzia spaziale statunitense, era nota come la 'Madre di Hubble', per aver partecipato alla progettazione del primo telescopio spaziale, chiamato appunto Hubble. Iniziò a frequentare un club di astronomia all'età di 11 anni, portando con sé questa passione per tutta la vita ma al prezzo di combattere i pregiudizi di una società ancora maschilista.

Nonostante gli ostacoli, nel 1949 ottenne il dottorato in astronomia all'Università di Chicago. Iniziò a fare ricerca navale fino al reclutamento alla Nasa, diventando il primo capo della sezione astronomia nel 1959. Il suo contributo più noto è la progettazione del Telescopio Spaziale Hubble, famoso per le sue splendide immagini delle stelle che aveva tanto amato da bambina. Lanciato nel 1990, è stato definito uno degli strumenti scientifici più importanti mai creati.