Usa: Trump chiude l'anno da solo

(ANSA) - WASHINGTON, 30 DIC - Donald Trump chiude il suo secondo tumultuoso anno da presidente cancellando le vacanze a Mar-a-Lago, in Florida, e barricandosi alla Casa Bianca. Sempre più solo e rancoroso, avvinghiato a Twitter e a Fox News, mentre il Paese chiude per 'shutdown', le truppe Usa si ritirano dalla Siria, in parte anche dall'Afghanistan, e gli 'adulti' nella stanza dei bottoni vengono liquidati con un cinguettio, uno dopo l'altro: Rex Tillerson, John Kelly, Jim Mattis, senza dimenticare Jeff Sessions e Nikki Haley. Il rimpasto prevede solo fedeli 'yes men', ideologicamente affini al presidente e all'America first.

Il suo addio al 2018 sembra 'triste, solitario y final', con molte ombre e poche luci già incupite da un 2019 con lo spettro dell'impeachment e di altre inchieste di una Camera che dal 3 gennaio torna sotto il saldo controllo dei democratici, dopo l'onda blu di Midterm.