Yemenita in Usa abbraccia figlio morente

E' morto all'ospedale di Oakland, California, il bimbo yemenita malato terminale la cui madre si era vista rifiutare il visto a causa del 'travel ban' di Donald Trump. Una storia che aveva commosso e indignato il mondo, dopo i recenti scandali legati alle carovane di migranti al confine tra Usa e Messico. Abdullah era stato portato in Usa dal padre lo scorso ottobre nella speranza di cure migliori per una grave malattia cerebrale. Entrambi avevano anche la cittadinanza americana, a differenza della madre, che e' riuscita ad ottenere una esenzione dal bando solo dieci giorni fa solo grazie alla battaglia di alcune ong. La donna ha potuto cosi' baciare e abbracciare il figlio per l'ultima volta.