Muore bimbo migrante sotto custodia Usa

Un bimbo di otto anni originario del Guatemala è morto mentre era sotto la custodia delle autorità americane. E' il secondo in meno di un mese. Lo rendono noto fonti Usa. Il piccolo mostrava "segni di potenziale malattia", hanno detto le fonti e per questo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora.

Non si conoscono le cause della morte, ha precisato l'Agenzia per la sicurezza delle frontiere sottolineando che sarà aperta "un'inchiesta indipendente e approfondita". L'Agenzia non ha reso nota la data dell'ingresso del bimbo e di suo padre negli Stati Uniti nè da quanto tempo erano sotto custodia ma precisa che il piccolo era stato "precedentemente arrestato".