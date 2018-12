Media, hackerato comitato elettorale Gop

(ANSA) - WASHINGTON, 4 DIC - La campagna repubblicana per le recenti elezioni di Midterm alla Camera è stata hackerata, esponendo migliaia di email delicate ad un non meglio precisato 'pirata' della rete. Lo scrive Politico, citando tre fonti del partito. Le email di quattro alti collaboratori del comitato repubblicano per il Congresso sono state sorvegliate per diversi mesi. L'intrusione è stata scoperta in aprile da un fornitore, che ha allertato il comitato e il suo contractor per la cybersecurity. Allertata anche l'Fbi.