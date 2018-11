Forte scossa di terremoto in Alaska e paura nella capitale dello stato Anchorage. Il terremoto di magnitudo 6.6 sulla scala Richter ha colpito una zona a circa dieci chilometri di distanza dalla citta' di Anchorage. Le autorita' hanno prima lanciato e poi revocato l'allarme dopo aver stabilito che non ci sono smottamenti sott'acqua che possano causare onde tsunami.



Secondo il National Weather Service l'allarme riguarda l'area del Cook Inlet. Alcuni media americani riferiscono che le persone sono corse fuori dalle case e dai loro uffici in cerca di riparo. In particolare almeno un edificio ad Anchorage avrebbe riportato delle crepe.



Sui social media cominciano a comparire le immagini dei danni, che appaiono estesi. Una foto mostra una voragine in una strada con un'auto rimasta sospesa, un'altra gli scaffali crollati all'interno di un negozio e di un supermercato, un'altra ancora mostra danni al soffitto di una scuola superiore di Anchorage, mentre circolano le scene di panico e della gente in fuga durante la scossa.