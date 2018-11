Trump: se serve chiudiamo il confine

(ANSA) - NEW YORK, 26 NOV - "Chiuderemo il confine" con il Messico "in modo permanente, se necessario". Lo afferma Donald Trump invitando il Congresso a elargire i fondi per la realizzazione del muro. Molti dei migranti sono "criminali", attacca il presidente degli Stati Uniti, e "non entreranno negli Usa".