200 tartarughe marine morte di freddo

Sono quasi 200 le tartarughe marine trovate morte sulle spiagge di Cape Cod, nel Massachusetts. Il bilancio di qualche giorno fa era di alcune decine.

Motivo della morte sarebbe il grande freddo: ''molte delle tartarughe sono state trovate congelate", spiegano le autorità, sottolineando come negli ultimi anni le tartarughe sono arrivate sulle spiagge di Cape Cod in novembre invece che nel tradizionale ottobre, ritrovandosi in acque decisamente più fredde.