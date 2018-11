Usa: sfida dem a tutto campo a Trump

I democratici si preparano a dare battaglia all'amministrazione Trump alla camera, di cui hanno riconquistato il controllo. Dalle politiche del segretario all'istruzione Betsy DeVos a quelle della Casa Bianca sul nucleare, passando per l'Obamacare, i democratici sono pronti a una lotta a tutto campo. Sul fronte nucleare puntano a eliminare i fondi per la prevista espansione dell'arsenale atomico statunitense, ma anche a ostacolare il tentativo di Donald Trump di far saltare l'accordo con le armi con la Russia.

Se sull'Obamacare la difesa a prevista a oltranza, anche sul fronte dell'istruzione i democratici non intendono fare sconti.

Le politiche messe in campo da DeVos sono ritenute un passo indietro, favorendo i college for profit e allentando le tutele per le vittime di molestie sessuali.