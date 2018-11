Già vendute 1,4 mln copie libro Michelle

Il libro di Michelle Obama, 'Becoming', e' diventato un bestseller non appena uscito in libreria e nella prima settimana ha venduto 1,4 milioni di copie. Si tratta secondo Barnes & Noble del "record nel 2018 per i primi sette giorni sugli scaffali". Ed e' in vetta alla classifica di Amazon dal giorno della sua uscita.

Oltre che negli Usa, l'autobiografia dell'ex first lady americana e' bestseller anche in Europa e Scandinavia. Secondo l'editore Penguin Random House in Gran Bretagna ha raggiunto il primo posto come nonfiction per adulti. E dopo cinque ristampe dell'edizione rilegata, l'editore ha annunciato che verranno stampate 3 milioni di copie negli Usa e in Canada.