Due auto in fiamme sul ponte di Brooklyn

Almeno una persona e' morta e cinque sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale sul ponte di Brooklyn, a New York. In mattinata due auto si sono scontrate andando a fuoco provocando il blocco della circolazione e la chiusura di entrambe le corsie, da e verso Manahattan, causando gravi disagi alla circolazione nell'ora di punta. Uno dei veicoli avrebbe perso il controllo provocando l'incidente e i vigili del fuoco hanno impiegato non poco per spegnere le fiamme.