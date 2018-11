Trump a carovana migranti: 'Go home'

"Go home!": così Donald Trump su Twitter ai migranti della carovana arrivati al confine col Messico. "Il sindaco di Tijuana, Messico, ha appena dichiarato che la città è mal preparata a gestire così tanti migranti, l'arretrato potrebbe durare 6 mesi". Allo stesso modo, gli Usa sono mal preparati per questa invasione e non la tollereranno. Stanno causando crimini e grandi problemi in Messico", ha scritto.