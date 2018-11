Lewinsky, docu-serie si 'Clinton Affair'

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Monica Lewinsky parla dell''Affair Clinton' vent'anni dopo la relazione con l'allora presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, quando lei era una stagista 22enne alla Casa Bianca, in venti ore di interviste per una docu-serie realizzata dal canale americano TV A&E e che andrà in onda a partire da oggi.

Con il titolo 'The Clinton Affair' - che la stessa Lewinsky giudica appropriato, scrive il Guardian - la serie è l'opportunità per la ex stagista di ripercorrere quella vicenda così come lei l'ha vissuta e come l'ha elaborata. "Credo che vent'anni siano abbastanza per portare quel peso", ha sottolineato la 45enne in un recente intervento su Vanity Fair spiegando così la sua decisione di parlare adesso.

Clinton in una intervista a Nbc in giugno aveva detto che non riteneva di doversi scusare con Monica Lewinsky. Lei replica che a starle a cuore non sono tanto le scuse personali, ma la convinzione che l'ex presidente debba volersi scusare: "Sarebbe un uomo migliore e noi saremmo una società migliore".