Khashoggi: Trump, non ho ascoltato audio

Il presidente americano Donald Trump ha detto a Fox News di non aver voluto ascoltare l'audio dell'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi perché è troppo "violento, brutale e orribile". "Noi abbiamo la registrazione, non voglio ascoltarla... perché è una registrazione di sofferenza", ha dichiarato. "Sono stato completamente informato (sull'audio, ndr). So esattamente ciò che è accaduto... è molto violento, molto brutale e orribile", ha aggiunto Trump. Si tratta della registrazione fornita dalle autorità turche agli Usa e ad altri alleati occidentali.