Trump, Pence è 'soldato leale al 100%'

(ANSA) - WASHINGTON, 17 NOV - Su Mike Pence, "non metto in discussione la sua lealtà, è leale al 100%. Sono fake news, è una storia falsa, tipica del New York Times": parlando con i cronisti prima di partire per la California, Donald Trump smentisce l'articolo del New York Times in cui si sostiene che il tycoon avrebbe cominciato a fare domande ai suoi collaboratori sulla lealtà del vice presidente.

"E' un soldato, non potrei essere più felice, è già stato testato, in molti modi, è una persona magnifica", ha aggiunto, criticando il New York Times per non averlo interpellato. Nei giorni scorsi Trump aveva annunciato che correrà per la Casa Bianca nel 2020 in ticket con Pence.