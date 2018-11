Trump offre voti Gop per Pelosi speaker

(ANSA) - WASHINGTON, 17 NOV - Il presidente americano Donald Trump ha ribadito la sua offerta di sostenere con voti repubblicani la candidatura della leader democratica Nancy Pelosi come speaker alla Camera, neutralizzando così la fronda interna dei progressisti.

"La aiuterò se ha bisogno di alcuni voti, se me lo chiede.

Farò un servizio meraviglioso per lei. Mi piace Nancy Pelosi, è forte e intelligente, merita di essere speaker", ha aggiunto, criticando la fronda dem nei suoi confronti. "Stanno giocando con lei, come fanno con me, si chiamano molestie presidenziali", ha proseguito.