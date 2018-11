Ong: per roghi California 'aria San Francisco la più inquinata al mondo'

A causa degli incendi che stanno devastando la California settentrionale, San Francisco, Sacramento (la capitale) e Stockton sono "le città più inquinate" del mondo, con una qualità dell'aria peggiore di alcuni luoghi noti tradizionalmente per lo smog in Cina e in India. Lo sostiene PurpleAir, una organizzazione nonprofit che aggrega i dati dei siti che monitorano la qualità dell'aria nel mondo.

"Sembra la peggior qualità dell'aria mai sperimentata a San Francisco", ha ammesso Dan Jaffe, professore di chimica ambientale all'università di Washington, definendo la situazione "una emergenza". Ieri, a causa del fumo che si diffondeva nella regione, scuole, università e trasporti pubblici hanno chiuso i battenti.