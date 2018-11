Incendi in California, i morti sono 42. Trump approva la dichiarazione urgente di stato di disastro

E' salito ad almeno 42 morti e oltre 200 dispersi il bilancio degli incendi che stanno devastando la California. Ed è fuga di vip da Malibu, con Neil Young che ha perso la sua casa e tuona contro Trump secondo il quale la causa delle fiamme sarebbe anche la cattiva gestione delle foreste. Il presidente Usa ha intanto approvato una dichiarazione urgente di stato di grave disastro.

Trump ha dichiarato di aver approvato una "accelerata" dichiarazione di disastro grave per la California, in seguito ai micidiali incendi che hanno colpito entrambe le estremità dello Stato. Trump ha twittato ieri sera di aver voluto "rispondere rapidamente per alleviare alcune delle incredibili sofferenze in corso".

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.