California: incendi, i morti sono 23

(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - Sale a 23 il bilancio delle vittime degli incendi in California. Lo affermano i soccorritori. Ancora molti i dispersi.

Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco.

Sette di queste vittime erano in casa, tre erano all'esterno mentre probabilmente cercavano una via di fuga a piedi o in auto. Altre quattro vittime sono state trovata in altre zone carbonizzate nelle proprie automobili.

Il numero degli sfollati intanto sale a 300 mila in tutta la California.