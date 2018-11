California: 13 morti nella sparatoria

Tredici persone sono morti in una sparatoria in un locale di Thousand Oaks, in California. Lo riferisce lo sceriffo della Contea di Ventura, Geoff Dean, aggiungendo che tra le vittime ci sono anche un poliziotto e lo stesso attentatore. Lo ha riferito lo sceriffo della Contea di Ventura, Geoff Dean, senza precisare come sia morto il killer, che sarebbe un uomo di 29 anni, che ha usato una pistola calibro 45, era incappucciato e vestito tutto di nero. Sarebbe arrivato con l'auto della madre. Il sergente Ron Helus invece è stato ferito appena entrato nell'edificio quando ha risposto all'emergenza, ed è morto poco dopo in ospedale. Helus "è morto da eroe" ha detto lo sceriffo.

Dieci le persone che sono rimaste ferite nella sparatoria. Lo ha detto lo sceriffo della contea di Ventura, Geoff Dean. La polizia ha inoltre riferito che al momento dell'assalto nel 'Borderline Bar & Grill' c'erano centinaia di persone che partecipavano a una festa di studenti, chiamata 'College Country Night', che si svolte ogni mercoledì sera.

Le prime segnalazioni sulla sparatoria sono arrivate alle 23.20 di ieri sera (le 8.20 di stamani in Italia).

"Sono stato informato sulla terribile sparatoria in California", ha twittato il presidente Usa, Donald Trump