Midterm, Beto O'Rourke battuto da Ted Cruz

Il repubblicano Ted Cruz batte il democratico Beto O'Rourke in Texas nella corsa al Senato.

Ed è delusione fra i fan di Beto O'Rourke: a El Paso, nel suo quartier generale, c'è silenzio e molti sono increduli ma non intendono mollare: "è solo l'inizio" dicono. "Solo pochi mesi fa nessuno pensava che una campagna come quella di Beto O'Rourke fosse possibile in Texas. E anche se Cruz ha vinto, oggi è solo l'inizio" sostengono i fan di Beto, interpellati dai media americani. La vittoria di Cruz è - secondo loro - "l'opposto del sogno americano, e spinge l'America verso il razzismo e la divisione".